https://static.news.ru/photo/0d52a6a4-967e-11e9-a8a2-fa163e074e61_1024.jpg Николай Патрушев Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иерусалим, где намерен провести ряд встреч с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, своим израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом, а также советником по нацбезопасности главы Белого дома Джоном Болтоном.

Как рассказал Патрушев журналистам в преддверии встреч, российская делегация привезла в Тель-Авив конкретные идеи «в отношении тех позитивных шагов, которые можно предпринять» с подключением стран Ближневосточного региона для внутриполитического урегулирования в Сирии.

В ходе предстоящих переговоров планируем сосредоточиться на плане обеспечения внутриполитического урегулирования, уничтожения оставшихся террористов, гуманитарного содействия и социально-экономического восстановления страны, — цитирует главу Совбеза РФ РИА Новости.