Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иерусалим, где намерен провести ряд встреч с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, своим израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом, а также советником по нацбезопасности главы Белого дома Джоном Болтоном.
Как рассказал Патрушев журналистам в преддверии встреч, российская делегация привезла в Тель-Авив конкретные идеи «в отношении тех позитивных шагов, которые можно предпринять» с подключением стран Ближневосточного региона для внутриполитического урегулирования в Сирии.
В ходе предстоящих переговоров планируем сосредоточиться на плане обеспечения внутриполитического урегулирования, уничтожения оставшихся террористов, гуманитарного содействия и социально-экономического восстановления страны, — цитирует главу Совбеза РФ РИА Новости.
Ранее военные правительственной сирийской армии сбили на подлёте к авиабазе в городе Хама беспилотный летательный аппарат террористов, писал News.ru.