https://static.news.ru/photo/39440132-9731-11e9-b985-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что сбитый Тегераном американский беспилотник находился в воздушном пространстве Ирана. Об этом он сообщил журналистам в Иерусалиме по итогам переговоров со своими коллегами из США и Израиля.

У меня есть информация Министерства обороны РФ, этот беспилотник находился в воздушном пространстве Ирана. Каких-то других доказательств мы не получали, — сказал Патрушев.

Трёхсторонняя встреча между представителем РФ, помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат была посвящена проблемам Сирии. Вопрос о накалённой ситуации в Персидском заливе задал корреспондент ТАСС.

20 июня иранские военные сбили американский дрон. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Тегерана. Президент США Дональд Трамп даже приказал нанести авиаудар по стратегическим объектам Ирана, однако в последний момент передумал. Американский лидер отменил приказ, сочтя количество предполагаемых человеческих жертв непропорциональным ответом, писал News.ru.