Патрульные катера США встанут на защиту Украины в 2019 году

https://news.ru/storage/news/65be3a797c172f1677e35ede0b545e66/c7040bc3-d1cf-4921-9026-d5a57c162b1a_850.jpg JOC DAVE FLIESEN/Global Look Press

Украина получит американские патрульные катера класса «Айленд» в июле 2019 года, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

По его словам, в настоящее время согласован порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе.

Вороненко подчеркнул в интервью Deutsche Welle, что власти Украины приняли все необходимые меры, чтобы суда прибыли в страну в кратчайшие сроки, а также рассказал, что США предложили передать Украине также списанные фрегаты.

В период с 1985 по 1992 год американские погранслужбы получили около полусотни патрульных катеров класса «Айленд». После основного срока службы США предпочитают капитальному ремонту и утилизации передачу судов «дружественным» государствам.

Ранее News.ru писал о том, что береговая охрана США планирует передать украинским ВМС патрульные катера класса «Айленд». Это два судна — Drummond и Cushing, которые могут находиться в автономном плавании до шести суток.