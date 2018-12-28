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Патрульные катера США встанут на защиту Украины в 2019 году

JOC DAVE FLIESEN/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украина получит американские патрульные катера класса «Айленд» в июле 2019 года, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

По его словам, в настоящее время согласован порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе.

Вороненко подчеркнул в интервью Deutsche Welle, что власти Украины приняли все необходимые меры, чтобы суда прибыли в страну в кратчайшие сроки, а также рассказал, что США предложили передать Украине также списанные фрегаты.

В период с 1985 по 1992 год американские погранслужбы получили около полусотни патрульных катеров класса «Айленд». После основного срока службы США предпочитают капитальному ремонту и утилизации передачу судов «дружественным» государствам.

Ранее News.ru писал о том, что береговая охрана США планирует передать украинским ВМС патрульные катера класса «Айленд». Это два судна — Drummond и Cushing, которые могут находиться в автономном плавании до шести суток.


#сша #украина #флот
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