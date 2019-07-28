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Оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» хочет провести крупный митинг за восстановление отношений с Россией и против ЛГБТ-сообщества. Акция пройдёт вечером 28 июля в Батуми.

Важно, чтобы не было никаких санкций, было восстановлено прямое авиасообщение. Кроме того, туроператоры должны заниматься своим делом и как можно больше туристов привлекать в Грузию. Грузинское руководство также должно сменить риторику, с которой оно разговаривает с Россией, — сообщил ТАСС один из лидеров партии, член горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

Он также добавил, что собравшиеся намерены выступить против ЛГБТ-сообщества. Лидеры «Альянса патриотов Грузии» ожидают, что на митинг придут до 30 тыс. человек.

Межгосударственная обстановка вновь накалилась 20 июня, когда в Тбилиси проходила Межпарламентская ассамблея православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

В итоге сотни людей вышли на акцию протеста. Россия запретила авиасообщение с Грузией. Демонстрации в Тбилиси продолжались больше двух недель.

Апофеоз конфликта пришёлся на 7 июля, когда грузинский журналист в прямом эфире обматерил президента Владимира Путина. Официальный Тбилиси назвал произошедшее провокацией со стороны беглого президента Михаила Саакашвили.

В ответ на выходку журналиста 9 июня Госдума инициировала экономические санкции. Однако Путин заявил, что это чрезмерная реакция.

15 июля в Москву приехали парламентарии из Тбилиси. Встреча представителей фракции грузинского парламента «Альянс патриотов Грузии» и членов комитета Госдумы по делам СНГ проходила на Охотном ряду. По её итогу глава думского комитета Леонида Калашникова сообщил, что Россия готова поэтапно работать над снятием ограничений в отношении Грузии, но при понимании, что к этому готовы сами грузинские власти, писал News.ru.