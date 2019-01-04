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Вселенский патриарх призвал церкви признать ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей patriarchate. org/Global Look Press

Вселенский патриарх Варфоломей

в мире [ версия для печати ]

Автокефальные православные церкви должны признать новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ), заявил вселенский патриарх Варфоломей. Священнослужитель подчеркнул, что если главы церквей не откликнутся на его призыв, «у нас не будет никакого оправдания на Страшном суде».

Патриарх напомнил, что предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ состоится 6 января. В этот же день Варфоломей проведёт совместную службу с предстоятелем украинской церкви Епифанием, сообщается на портале orthodoxia.info.

Как ранее писал News.ru, Православная церковь Украины (ПЦУ) — это проект одержимых украинских националистов, уверены в Сербской православной церкви. Там отмечается, что автокефалия Украины стала «хулой на Святого Духа».


#украина #патриарх #признание #константинополь #пцу
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