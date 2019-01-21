USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,279 $   Brent62.70 $ Bitcoin3,564.91 $
МОСКВА-9°C17:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко

Феофил III Saeed Qaq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Феофил III

в мире [ версия для печати ]

Греко-православный патриарх Иерусалима Феофил III отменил встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Причиной могло стать недомогание священнослужителя.

«Встреча с патриархом не состоится по состоянию здоровья Феофила III», — приводит РИА Новости слова источника, близкого к украинской делегации, сформированной для визита в Израиль.

Вероятной темой аудиенции считался вопрос о признании «новой церкви» со стороны иерусалимского патриархата.

Пётр Порошенко приехал в Израиль для подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что уже более 100 приходов УПЦ перешли в новую церковь. Как сообщал News.ru, он пообещал, что принятый Верховной радой закон об изменении юрисдикции религиозных общин позволит обеспечить мирный переход приходов в ПЦУ.

Закон был принят 17 января. Документ предусматривает, что решение об изменении подчинённости может быть принято на общем собрании, где за такую меру должны высказаться не менее двух третей членов общины.


#церковь #порошенко #Иерусалим
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
в мире 15:08, 19 января 2019
Собака-поводырь служит в армии Израиля со своей хозяйкой
в мире 15:53, 18 января 2019
Порошенко: патриарх Кирилл — соучастник убийств в Донбассе
политика 19:50, 30 декабря 2018
Бразилия перенесёт посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Лента новостей
политика 17:36
Зам Улюкаева может стать вице-губернатором Петербурга
спорт 17:26
Последний россиянин вылетел с Australian Open
политика 17:20
Акимов: школы получат скоростной доступ к интернету
технологии 17:18
Роскомнадзор опять массово блокирует прокси для Telegram
общество 17:17
Блогер Устинов нашёл аргументы для освобождения
Другие новости
в мире 17:29
Как быки ломают ковбоев Америки
Соревнования по родео опаснее американского футбола
в мире 16:50
Главный охранник задержан по делу об убийстве мэра Гданьска
в мире 16:43
Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины
в мире 16:20
Восставших военных арестовали в Каракасе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top