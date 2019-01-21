Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко

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Феофил III

Греко-православный патриарх Иерусалима Феофил III отменил встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Причиной могло стать недомогание священнослужителя.

«Встреча с патриархом не состоится по состоянию здоровья Феофила III», — приводит РИА Новости слова источника, близкого к украинской делегации, сформированной для визита в Израиль.

Вероятной темой аудиенции считался вопрос о признании «новой церкви» со стороны иерусалимского патриархата.

Пётр Порошенко приехал в Израиль для подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что уже более 100 приходов УПЦ перешли в новую церковь. Как сообщал News.ru, он пообещал, что принятый Верховной радой закон об изменении юрисдикции религиозных общин позволит обеспечить мирный переход приходов в ПЦУ.

Закон был принят 17 января. Документ предусматривает, что решение об изменении подчинённости может быть принято на общем собрании, где за такую меру должны высказаться не менее двух третей членов общины.