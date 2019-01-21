Патриарх Филарет предложил переименовать ПЦУ

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Патриарх Православной церкви Украины Филарет

Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет, известный в миру как Михаил Денисенко, заявил о неправильном названии ПЦУ. По его мнению, новосозданную автокефальную церковь необходимо назвать «Украинская православная церковь». Он привёл в пример РПЦ, отметив, что никто в мире не говорит «Православная церковь России».

«Мы должны называться так, как называются все церкви, а не идти на поводу у греков. Нужно защищать свои интересы, а не подстраиваться под чужие», — подчеркнул патриарх.

При этом Филарет отметил, что название ПЦУ — не официальное, а всего лишь неправильный перевод. Он уверен, что украинскую церковь признают во всем мире, но это будет постепенно, потому что существует «противодействие со стороны Москвы, со стороны тех церквей, которые находятся под влиянием Москвы».

Предстоятель УПЦ отметил, что станет патриархом не только на территории Украины, но и за её пределами «после того, как всё украинское православие объединится в одну церковь».

«Сейчас существует Московский патриархат на Украине. У нас двоевластие: есть патриарх и есть предстоятель. Но это — явление временное», — рассказал Филарет в интервью ФАН.

Ранее Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины. В таком качестве он благословил поминать его на богослужениях. Следом за собой он указал поминать и главу ПЦУ митрополита Епифания, писал News.ru.