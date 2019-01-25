Пассажиры рейса компании Air Transat отравились парами

https://news.ru/storage/news/a2b42acd22ef3d305e80e42b6b9349dd/1e605fa1-3d35-403f-8f76-e0b01e612033_850.jpg Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В больницы с отравлением попали 10 пассажиров самолёта, летевшего из канадского Квебека в американский Форт-Лодердейл (Флорида).

Всего на борту самолёта находилось 185 пассажиров. Примерно в 11 часов (19:00 мск) многие из них начали жаловаться на недомогание. Спецслужбам пришлось экстренно эвакуировать самолёт. Оказалось, что причиной послужили пары от противообледенительной жидкости, случайно попавшие в самолёт. 10 человек были доставлены в больницы, однако серьёзно никто из них не пострадал.

Расследование произошедшего уже началось. Известно, что пассажиры злополучного самолёта должны были лететь другим бортом.

Ранее News.ru писал о том, что Вооружённые силы Швеции сообщили, что самолёты российских ВВС, пролетая 19 января над Балтийским морем, на короткое время нарушили воздушные границы королевства.