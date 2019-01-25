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Пассажиры рейса компании Air Transat отравились парами

Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В больницы с отравлением попали 10 пассажиров самолёта, летевшего из канадского Квебека в американский Форт-Лодердейл (Флорида).

Всего на борту самолёта находилось 185 пассажиров. Примерно в 11 часов (19:00 мск) многие из них начали жаловаться на недомогание. Спецслужбам пришлось экстренно эвакуировать самолёт. Оказалось, что причиной послужили пары от противообледенительной жидкости, случайно попавшие в самолёт. 10 человек были доставлены в больницы, однако серьёзно никто из них не пострадал.

Расследование произошедшего уже началось. Известно, что пассажиры злополучного самолёта должны были лететь другим бортом.

Ранее News.ru писал о том, что Вооружённые силы Швеции сообщили, что самолёты российских ВВС, пролетая 19 января над Балтийским морем, на короткое время нарушили воздушные границы королевства.


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