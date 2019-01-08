Пассажирские поезда столкнулись в Претории

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В столице Южно-Африканской Республики городе Претория произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибли три человека, ещё триста пострадали.

Как сообщают в транспортном ведомстве страны, 82 человека госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии. При перевозке раненых в больницы использовались вертолёты. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Причины аварии выясняются

Ранее News.ru писал о том, что спецборт, перевозивший по Африке министра по вопросам экономического сотрудничества Германии Герда Мюллера, не смог взлететь в Малави из-за технической неисправности.