Пассажирские поезда столкнулись в Претории

В столице Южно-Африканской Республики городе Претория произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибли три человека, ещё триста пострадали.
Как сообщают в транспортном ведомстве страны, 82 человека госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии. При перевозке раненых в больницы использовались вертолёты. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Причины аварии выясняются
Ранее News.ru писал о том, что спецборт, перевозивший по Африке министра по вопросам экономического сотрудничества Германии Герда Мюллера, не смог взлететь в Малави из-за технической неисправности.