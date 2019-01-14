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Клиентам авиакомпании продали несуществующие места

Lex Rayton/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пассажиры лайнера компании TUI fly (бюджетный перевозчик в Германии) провели часть полёта на полу или стоя, так как забронированные места в самолёте отсутствовали. Воздушное судно совершало рейс из испанского Менорка в британский Бирмингем.

Жертвами обстоятельств стала семья Тэйлор — Паула, её муж Ян и несовершеннолетняя дочь Брук, пишет Independent.uk. Англичане заплатили £1,3 тыс. (свыше 110 тыс. рублей) за места 41D, E и F, однако их в салоне физически не было.

На борту оставалось одно свободное место, куда родители решили посадить своего 10-летнего ребёнка, а сами временно разместились на креслах для проводников, а позже пересели на пол. Взрослым приходилось периодически вставать, чтобы не мешать стюардессам.

После освещения ситуации в СМИ перевозчик согласился компенсировать клиентам полную стоимость билетов. Искать виновных поручено Управлению гражданской авиации Великобритании.

Ранее News.ru сообщал о ЧП на круизном лайнере в США. Свыше 250 пассажиров подхватили желудочную инфекцию во время путешествия на судне Oasis of the Seas. Плавучий город бороздил воды Карибского моря.


#Авиация #ЧП
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