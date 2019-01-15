USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,293 $   Brent59.38 $ Bitcoin3,667.80 $
МОСКВА0°C17:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Пассажира со змеёй в брюках задержали в аэропорту Берлина

Zhang Fan/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сотрудники таможни аэропорта Шенефельд в Берлине задержали 43-летнего мужчину, которого обвинили в контрабанде животных. Служба безопасности обратила внимание на то, что в брюках у пассажира было что-то, «что ему не принадлежит».

В результате досмотра выяснилось, что он пытался провезти в самолёте 40-сантиметровую змею. Мужчина собирался лететь в Израиль.

Согласно закону, вывоз и ввоз змей в ЕС требует предварительного письменного разрешения. Документов у задержанного не оказалось, в связи с чем рептилия была конфискована и доставлена на станцию спасения животных в Бранденбурге.

Самого контрабандиста ждёт административное взыскание в виде штрафа, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что китайский суд приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга, попавшегося на контрабанде наркотиков. Вердикт был вынесен судом средней ступени города Далянь в провинции Ляонин.


#аэропорт #змея #контрабанда #пассажир #берлин
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
общество 12:31, 28 декабря 2018
Суд вынес приговор Михальченко по делу о контрабанде
общество 10:57, 19 декабря 2018
Суд наказал «контрабандистку поневоле»
общество 21:53, 9 декабря 2018
Музыкант из Animal ДжаZ задержан за контрабанду
Лента новостей
технологии 17:29
Первый в мире «компьютер-мышь» собрали в США
общество 17:28
Больница в Пензе заменит кровати из досок новыми койками
спорт 17:25
Футболисты устроили мордобой из-за пенальти
экономика 17:24
Опубликован список российской делегации в Давосе
происшествия 17:21
Погибший в московской люльке оказался Циклопом-убийцей
Другие новости
в мире 17:10
Молдавские вандалы станут фигурантами уголовного дела
в мире 16:51
Монахам Киево-Печерской лавры советуют сменить прописку
в мире 16:38
Савченко обвинила СБУ в блокировании доступа к выборам
в мире 16:08
Взрыв произошёл в гостиничном комплексе в Кении
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top