Пассажира со змеёй в брюках задержали в аэропорту Берлина

Сотрудники таможни аэропорта Шенефельд в Берлине задержали 43-летнего мужчину, которого обвинили в контрабанде животных. Служба безопасности обратила внимание на то, что в брюках у пассажира было что-то, «что ему не принадлежит».
В результате досмотра выяснилось, что он пытался провезти в самолёте 40-сантиметровую змею. Мужчина собирался лететь в Израиль.
Согласно закону, вывоз и ввоз змей в ЕС требует предварительного письменного разрешения. Документов у задержанного не оказалось, в связи с чем рептилия была конфискована и доставлена на станцию спасения животных в Бранденбурге.
Самого контрабандиста ждёт административное взыскание в виде штрафа, сообщает «Ридус».
Ранее News.ru писал, что китайский суд приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга, попавшегося на контрабанде наркотиков. Вердикт был вынесен судом средней ступени города Далянь в провинции Ляонин.