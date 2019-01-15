Пассажира со змеёй в брюках задержали в аэропорту Берлина

https://news.ru/storage/news/52017714ab040336849d33607b7c759c/ee09dcbf-2251-497c-90ff-cb1658673139_850.jpg Zhang Fan/Xinhua/Global Look Press

Сотрудники таможни аэропорта Шенефельд в Берлине задержали 43-летнего мужчину, которого обвинили в контрабанде животных. Служба безопасности обратила внимание на то, что в брюках у пассажира было что-то, «что ему не принадлежит».

В результате досмотра выяснилось, что он пытался провезти в самолёте 40-сантиметровую змею. Мужчина собирался лететь в Израиль.

Согласно закону, вывоз и ввоз змей в ЕС требует предварительного письменного разрешения. Документов у задержанного не оказалось, в связи с чем рептилия была конфискована и доставлена на станцию спасения животных в Бранденбурге.

Самого контрабандиста ждёт административное взыскание в виде штрафа, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что китайский суд приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга, попавшегося на контрабанде наркотиков. Вердикт был вынесен судом средней ступени города Далянь в провинции Ляонин.