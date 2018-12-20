Польша отзывает посла с Украины

https://news.ru/storage/news/ce67a565de0353c2d8171d58cae57e78/b31423bc-9eec-4e3b-b20b-772c7fae898d_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ян Пекло

Президент Польши Анджей Дуда решил отозвать посла страны на украинской территории. Официальные причины такого решения не сообщаются.

Дипломат Ян Пекло покинет свой пост 31 января следующего года, говорится в решении, опубликованном в «Официальном вестнике». Пока неизвестно, кто займёт его место, отмечает издание «Профиль».

«На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности», — говорится в документе.

Как сообщал News.ru, ранее польский лидер потребовал от Киева шагов по дегероизации членов Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ). Дуда заявил, что такие личности, как Роман Шухевич и Степан Бандера, были преступниками.