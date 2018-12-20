Польша отзывает посла с Украины

Президент Польши Анджей Дуда решил отозвать посла страны на украинской территории. Официальные причины такого решения не сообщаются.
Дипломат Ян Пекло покинет свой пост 31 января следующего года, говорится в решении, опубликованном в «Официальном вестнике». Пока неизвестно, кто займёт его место, отмечает издание «Профиль».
«На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности», — говорится в документе.
Как сообщал News.ru, ранее польский лидер потребовал от Киева шагов по дегероизации членов Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ). Дуда заявил, что такие личности, как Роман Шухевич и Степан Бандера, были преступниками.