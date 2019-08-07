https://static.news.ru/photo/32179a2c-b919-11e9-bb23-fa163e074e61_660.jpg Леонид Пасечник Фото: Александр Река/ТАСС

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского есть все шансы принести мир в Донбасс и на территорию всей Украины.

У Владимира Зеленского на сегодняшний день есть все шансы принести мир на Донбасс, начать строить развитую, свободную, демократическую Украину, — цитирует РИА Новости Пасечника.

Однако, по его словам, ни одно из предвыборных обещаний Зеленский до сих пор не выполнил.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе. Разговор между лидерами состоялся по телефону по инициативе Киева. Путин заявил о необходимости конструктивного диалога между сторонами конфликта, в том числе в рамках контактной группы.