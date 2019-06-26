Новым генеральным секретарём стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Данное решение было принято по итогам тайного голосования в ПАСЕ. Генсекретарь СЕ избирается сроком на пять лет.
Ранее эту должность занимала представитель Швейцарии Лилиан Мори Паскье. Именно она поспособствовала возвращению российской делегации в ПАСЕ, передаёт
Как писал News.ru, подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало разрывом «санкционной цепи» вокруг Российской Федерации, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.