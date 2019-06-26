https://static.news.ru/photo/b4d5677c-9840-11e9-a27e-fa163e074e61_1024.jpg Мария Пейчинович-Бурич Фото: Christian Spicker, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Новым генеральным секретарём стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Данное решение было принято по итогам тайного голосования в ПАСЕ. Генсекретарь СЕ избирается сроком на пять лет.

Ранее эту должность занимала представитель Швейцарии Лилиан Мори Паскье. Именно она поспособствовала возвращению российской делегации в ПАСЕ, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало разрывом «санкционной цепи» вокруг Российской Федерации, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.