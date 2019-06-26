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Последние три недели Израиль сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своём воздушном пространстве и не может установить их причину.

Перебои ощущаются только в воздухе, а не датчиками на земле, — сообщили в Национальном управлении аэропортов. К поиску причин и способов решения этой проблемы подключены все профильные службы Израиля. Как...