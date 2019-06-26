Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась принять предложенные две поправки к резолюции, которая позволяет делегации из России вернуться в организацию.
Таким образом, ПАСЕ полностью и окончательно подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме, информирует
ПАСЕ в ночь на 25 июня впервые за последние годы пригласила российскую делегацию на полных правах участвовать в ближайшей сессии.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил условия, выставленные РФ для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) её делегации, со сценой с детьми-попрошайками из советского фильма «12 стульев» в экранизации Леонида Гайдая, писал News.ru.