ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе

https://news.ru/storage/news/b21af0203430b2ebb4333f63334a34be/d28de06c-2c4c-43c2-9105-e8b560365d82_850.jpg Алексей Мальгавко/РИА Новости

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе. В документе содержится призыв «освободить украинских военных», а также воздерживаться от любых шагов, способных обострить ситуацию между Россией и Украиной.

В голосовании участвовали 122 депутата, из них 103 поддержали резолюцию, три человека проголосовали против и 16 воздержались. Делегация из России не принимала участия в работе. Резолюции ассамблеи носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению. Предложение украинской делегации о признании моряков «военнопленными» не было внесено в окончательный документ.

Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября. За незаконное пересечение госграницы РФ были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест.

Как ранее писал News.ru, Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию с призывами к государствам — членам СЕ принять у себя законы, аналогичные «акту Магнитского». Смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО спровоцировала скандал, который привел к принятию в США так называемого акта Магнитского. Этим законом американские власти ввели санкции в отношении ряда россиян, которых они сочли причастными к смерти Магнитского.