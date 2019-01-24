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ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе

Алексей Мальгавко/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе. В документе содержится призыв «освободить украинских военных», а также воздерживаться от любых шагов, способных обострить ситуацию между Россией и Украиной.

В голосовании участвовали 122 депутата, из них 103 поддержали резолюцию, три человека проголосовали против и 16 воздержались. Делегация из России не принимала участия в работе. Резолюции ассамблеи носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению. Предложение украинской делегации о признании моряков «военнопленными» не было внесено в окончательный документ. 

Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября. За незаконное пересечение госграницы РФ были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест. 

Как ранее писал News.ru, Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию с призывами к государствам — членам СЕ принять у себя законы, аналогичные «акту Магнитского». Смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО спровоцировала скандал, который привел к принятию в США так называемого акта Магнитского. Этим законом американские власти ввели санкции в отношении ряда россиян, которых они сочли причастными к смерти Магнитского.


#европа #европарламент #ПАСЕ
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