https://static.news.ru/photo/4d34573e-b151-11e9-8408-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье обеспокоена массовыми задержаниями участников несогласованной акции в центре Москвы.

Я глубоко обеспокоена массовыми арестами демонстрантов и диспропорциональной реакцией полиции при их разгоне, — резюмировала Паскье.

В ПАСЕ считают, что «свобода слова и собраний являются необходимыми условиями демократии». Там напомнили, что во всех государствах — членах Совета Европы все мнения должны свободно выражаться.

Сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержали более тысячи человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве. Согласно данным правоохранителей, всего было задержано 1074 человека. Всем им вменяются различные правонарушения. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом, писал News.ru.