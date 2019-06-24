Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против возвращения в профильную комиссию проекта доклада, который предоставляет возможность российской делегации приехать на июньскую сессию организации.
Политикам предстоит обсудить более 200 поправок к данному проекту, передаёт
Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.
Как писал News.ru, перед началом заседаний в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) участникам и слушателям раздавали листовки с фотографиями российских журналистов.