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Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, вне зависимости от того факта, что это вызывает у некоторых европарламентариев определённые разногласия.

С таким заявлением, выступая в Палате общин, высказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Таким образом, политик поддержала снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает РИА Новости. Членство России...