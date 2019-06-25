Никаких официальных уведомлений со стороны украинской делегации, покинувшей сессию, в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не поступало.
Ничего официального пока нет, — передаёт слова источника в организации РИА Новости.
Другой собеседник агентства заявил, что делегация имеет свободу действий: «может выходить из зала, может заходить обратно».
Как ранее писал News.ru, посол Украины при Совете Европы спешно отозван в Киев для проведения консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.