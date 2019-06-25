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Посол Украины при Совете Европы спешно отозван в Киев для проведения консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

По словам главы МИДа, данное решение было скоротечным, вынужденным и связанным исключительно с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации в эту влиятельную европейскую парламентскую структуру. Совет...