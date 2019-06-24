Парламентская ассамблея Совета Европы приступила к обсуждению 222 поправок к проекту доклада, который предоставляет делегации из России возможность приехать на июньскую сессию ассамблеи.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила, что на обсуждение и голосование по каждой поправке отводится не более 30 секунд, передаёт
Как ранее писал News.ru, представитель Сербии Александр Шешель обратился на русском языке к членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сессии в Страсбурге. Его выступление пытался сорвать народный депутат Украины Алексей Гончаренко.