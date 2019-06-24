https://static.news.ru/photo/08e55242-96b5-11e9-b55a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламентская ассамблея Совета Европы приступила к обсуждению 222 поправок к проекту доклада, который предоставляет делегации из России возможность приехать на июньскую сессию ассамблеи.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила, что на обсуждение и голосование по каждой поправке отводится не более 30 секунд, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, представитель Сербии Александр Шешель обратился на русском языке к членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сессии в Страсбурге. Его выступление пытался сорвать народный депутат Украины Алексей Гончаренко.