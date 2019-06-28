Таможенники главного на Шри-Ланке международного аэропорта Бандаранайке под Коломбо задержали пару предпринимателей из Сингапура, пытавшуюся вывезти ювелирные изделия из золота на сумму, по разным данным, от $110 тыс. до $147 тыс.
Бизнесмены 45 и 55 лет планировали скрыть в одежде около 4,85 кг золотых украшений, – передаёт
Ранее News.ru писал, что в Париже злоумышленники, представившиеся россиянами, украли у экс-кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате бриллиант, стоимость которого оценивается в €45 млн. Мошенники, выдававшие себя за экспертов по оценке ювелирных украшений, которых женщина пригласила для подтверждения подлинности камня, подменили камень на подделку.