https://static.news.ru/photo/ff19aa1a-9a74-11e9-bf14-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Таможенники главного на Шри-Ланке международного аэропорта Бандаранайке под Коломбо задержали пару предпринимателей из Сингапура, пытавшуюся вывезти ювелирные изделия из золота на сумму, по разным данным, от $110 тыс. до $147 тыс.

Бизнесмены 45 и 55 лет планировали скрыть в одежде около 4,85 кг золотых украшений, – передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Они были идентифицированы как собственники крупной сингапурской компании по обмену валют. По данным предварительного расследования, в течение 2019 года пара побывала на Шри-Ланке уже шесть раз.

Ранее News.ru писал, что в Париже злоумышленники, представившиеся россиянами, украли у экс-кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате бриллиант, стоимость которого оценивается в €45 млн. Мошенники, выдававшие себя за экспертов по оценке ювелирных украшений, которых женщина пригласила для подтверждения подлинности камня, подменили камень на подделку.