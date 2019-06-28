https://static.news.ru/photo/44fd8548-9a01-11e9-9745-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии относительно участия партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили во внеочередных парламентских выборах.

«Рух Новых сил» Михаила Саакашвили будет участвовать в выборах, — говорится в сообщении на странице партии в Facebook .

Как сообщает « Интерфакс », апелляционный суд 25 июня удовлетворил иск партии Саакашвили на решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой фракции на выборах в Раду. Соответствующее постановление Избиркома от 23 июня было отменено.

В ЦИК пояснили, что выборы президент назначил указом на 21 июля 2019 года. Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании партии вопросов, связанных с участием них «не могло быть осуществлено».

Как писал News.ru, журналисты обнаружили у кандидата от партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Александра Куницкого двойное гражданство. По их данным, он является гражданином Израиля и проживает в городе Хайфа.

Внеочередные выборы в Верховную раду намечены на 21 июля.