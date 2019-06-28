Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии относительно участия партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили во внеочередных парламентских выборах.
«Рух Новых сил» Михаила Саакашвили будет участвовать в выборах, — говорится в сообщении на странице партии в
Как сообщает «
В ЦИК пояснили, что выборы президент назначил указом на 21 июля 2019 года. Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании партии вопросов, связанных с участием них «не могло быть осуществлено».
Как писал News.ru, журналисты обнаружили у кандидата от партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Александра Куницкого двойное гражданство. По их данным, он является гражданином Израиля и проживает в городе Хайфа.
Внеочередные выборы в Верховную раду намечены на 21 июля.