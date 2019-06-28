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Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» подала в Шестой административный апелляционный суд на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины. Партия потребовала указать, что депутаты-клоны не являются членами политической силы.

Обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в постановление <…> и указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины <…>, — сообщила пресс-служба в своём канале в Telegram.

На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский. Все восемь зарегистрировавшихся не клоны, а вполне реальные персоны, которые «накануне не меняли свои фамилии».

Как ранее писал News.ru, члены партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» зарегистрированы украинской ЦИК в качестве кандидатов в депутаты Рады на предстоящих выборах.