https://static.news.ru/photo/057dc6b8-abf8-11e9-8605-fa163e074e61_1024.jpg "Экс-президент Украины Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» по данным экзитпола имеет 8,9% голосов на выборах в Раду. Это говорит об огромном количестве людей, проповедующих нацизм в стране.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ в Госдуме Виктор Водолацкий. В Верховную раду Украины проходят пять партий, в частности, «Европейская солидарность», а также партии музыканта Вакарчука и экс-премьера Тимошенко, сообщает РИА Новости .

Водолацкий считает плохим знаком поддержу партии Порошенко, так как эти люди «проповедуют уроки Шухевича и Бандеры» и ненавидят всё человеческое.

И исходя из этого — это очень плохо. Это огромное количество людей, это молодые люди, которые одурманены той политикой, которую проводил Порошенко и его кураторы из Госдепа, — говорит политик.

Депутат не исключает, что в будущем представители партии Порошенко могут срывать работу Рады.

Ранее News.ru сообщал, что после подсчёта 0,04% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набрала 47,58% голосов. Также барьер в 5%, необходимый для попадания в парламент, преодолели политические силы Юлии Тимошенко «Батькивщина», экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Радикальная партия Олега Ляшко.