Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» по данным экзитпола имеет 8,9% голосов на выборах в Раду. Это говорит об огромном количестве людей, проповедующих нацизм в стране.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ в Госдуме Виктор Водолацкий. В Верховную раду Украины проходят пять партий, в частности, «Европейская солидарность», а также партии музыканта Вакарчука и экс-премьера Тимошенко, сообщает
Водолацкий считает плохим знаком поддержу партии Порошенко, так как эти люди «проповедуют уроки Шухевича и Бандеры» и ненавидят всё человеческое.
И исходя из этого — это очень плохо. Это огромное количество людей, это молодые люди, которые одурманены той политикой, которую проводил Порошенко и его кураторы из Госдепа, — говорит политик.
Депутат не исключает, что в будущем представители партии Порошенко могут срывать работу Рады.
Ранее News.ru сообщал, что после подсчёта 0,04% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набрала 47,58% голосов. Также барьер в 5%, необходимый для попадания в парламент, преодолели политические силы Юлии Тимошенко «Батькивщина», экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Радикальная партия Олега Ляшко.