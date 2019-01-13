Партия министра обороны Греции выходит из правящей коалиции

https://news.ru/storage/news/0d69e795457ecc4e55be2341c9ddac2a/4d19276e-1b46-489e-8863-3002211a95c5_850.jpg Panayotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Панос Камменос

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос заявил, что партия «Независимые греки» (АНЭЛ), главой которой он является, выходит из правящей коалиции.

«Я встретился с премьер-министром. У нас было довольно долгое обсуждение. В течение четырех лет сотрудничало правительство национального единства», — сказал Камменос.

Он отметил, что за это время страну удалось вывести из меморандумов с кредиторами.

Как ранее писал News.ru, Республика Северная Македония скоро станет членом НАТО, а затем и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Зоран Заев.

Заев подчеркнул, что Северная Македония вступит в две самые мощные организации как полноправный член, независимая и «гордая страна».