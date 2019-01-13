Партия министра обороны Греции выходит из правящей коалиции

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос заявил, что партия «Независимые греки» (АНЭЛ), главой которой он является, выходит из правящей коалиции.
«Я встретился с премьер-министром. У нас было довольно долгое обсуждение. В течение четырех лет сотрудничало правительство национального единства», — сказал Камменос.
Он отметил, что за это время страну удалось вывести из меморандумов с кредиторами.
Как ранее писал News.ru, Республика Северная Македония скоро станет членом НАТО, а затем и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Зоран Заев.
Заев подчеркнул, что Северная Македония вступит в две самые мощные организации как полноправный член, независимая и «гордая страна».