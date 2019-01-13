USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,628.10 $
МОСКВА-6°C14:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Партия министра обороны Греции выходит из правящей коалиции

Панос Камменос Panayotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Панос Камменос

в мире [ версия для печати ]

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос заявил, что партия «Независимые греки» (АНЭЛ), главой которой он является, выходит из правящей коалиции.

«Я встретился с премьер-министром. У нас было довольно долгое обсуждение. В течение четырех лет сотрудничало правительство национального единства», — сказал Камменос.

Он отметил, что за это время страну удалось вывести из меморандумов с кредиторами.

Как ранее писал News.ru, Республика Северная Македония скоро станет членом НАТО, а затем и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Зоран Заев.

Заев подчеркнул, что Северная Македония вступит в две самые мощные организации как полноправный член, независимая и «гордая страна».


самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 16:17, 12 января 2019
Республика Северная Македония станет членом НАТО
происшествия 12:59, 3 января 2019
Власти расследуют смерть консула Греции в Венесуэле
в мире 14:37, 2 января 2019
Греция получила первую партию газа из США
Лента новостей
в мире 14:39
«Независимые греки» поддержат недоверие к правительству
политика 14:36
Пушков о санкциях на ФРГ: США хочет навязать ЕС свой газ
в мире 14:21
Мэй обратилась к нации в преддверии голосования по Brexit
происшествия 14:21
Автобус «Киев-Москва» перевернулся под Черниговом
спорт 14:20
Саночник из России победил на этапе Кубка мира
Другие новости
в мире 14:39
«Независимые греки» поддержат недоверие к правительству
в мире 14:21
Мэй обратилась к нации в преддверии голосования по Brexit
в мире 14:08
Порошенко: никто не способен остановить Украину
в мире 14:05
Лавина в Австрии унесла жизни трёх немцев
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top