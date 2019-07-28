https://static.news.ru/photo/d4cb10c6-b10a-11e9-b0b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука/Facebook

«Оппозиционная платформа — За жизнь» будет выдвигать своих кандидатов на должности мэров Одессы, Харькова, Мариуполя и других городов. Об этом заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Политик в эфире телеканала «112.Украина» отметил, что по поводу участия в выборах мэра Киева партия ещё не определилась.

А вот города юго-востока и те мэры, которые охарактеризовали себя незаконными методами и способами борьбы с «Оппозиционной платформой — За жизнь» во время парламентских выборов, мы считаем, что они заслуживают того, чтобы ушли в отставку, — цитирует Медведчука РИА Новости .

В партии считают, что мэры городов, в которых они не преодолели минимальный порог, могли незаконно задействовать административный ресурс и злоупотребить властью.

Партия Медведчука на выборах в Раду заняла второе место. Лидером парламентской гонки стала партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», за неё проголосовало 43,16%.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля.

Как ранее писал News.ru, партия Зеленского отказалась вступать в коалицию с политическими силами Медведчука и экс-президента Петра Порошенко.