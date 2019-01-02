Партии потребовали от президента Судана отдать власть

https://news.ru/storage/news/991cabda12075beefe01bafc7a1352a1/e44be791-51cc-4be4-87c0-72ed88a758ae_850.jpg Jan Scheunert/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Петицию на имя президента Судана Омара аль-Башира подписали 22 политические партии страны с требованием создания Переходного совета по управлению государством. Также в документе указаны требования роспуска нынешнего кабинета министров и парламента.

Большинство подписавших петицию партий сформировали действующее правительство Судана, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

В понедельник, 31 декабря, Омар аль-Башир распорядился создать комиссию по расследованию случаев насилия, произошедших в ходе массовых антиправительственных акций в Судане.

Как писал News.ru, по состоянию на 25 декабря в результате столкновений демонстрантов с силовиками в Судане погибли по меньшей мере 37 человек. До этого сообщалось, что в африканской стране продолжаются массовые волнения, вызванные ростом цен на хлеб.

Участники протестов требуют отставки Омара аль-Башира, бессменно правящего Суданом с 1989 года и заочно арестованного Международным уголовным судом в Гааге за геноцид.