Партии Латвии договорились по правительственной декларации

https://news.ru/storage/news/e7cc0a21c204a65fd84af58fd4f8d98e/361484da-2817-40ac-944d-462f305bcfab_850.jpg Victor Lisitsyn/Global Look Press

Представители политических партий Латвии провели встречу, на которой достигли компромисса по содержанию правительственной декларации. В переговорах приняли участие «Новое Единство», Новая консервативная партия, «Движение „За!“», KPV LV и «Всё — Латвии».

Окончательное согласование текста декларации состоится 21 января. На 23 января запланировано голосование по утверждению правительства. Оно пройдёт в Сейме.

Партии пытаются сформировать правительство уже больше 100 дней. Выборы в Сейм республики прошли 6 октября, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил в качестве премьер-министра страны председателя «Нового единства» Кришьяниса Кариньша. Эта партия по итогам выборов в Сейм заручилась наименьшей поддержкой избирателей и заняла последнее место.