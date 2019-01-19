USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,725.67 $
МОСКВА-5°C18:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Партии Латвии договорились по правительственной декларации

Victor Lisitsyn/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Представители политических партий Латвии провели встречу, на которой достигли компромисса по содержанию правительственной декларации. В переговорах приняли участие «Новое Единство», Новая консервативная партия, «Движение „За!“», KPV LV и «Всё — Латвии».

Окончательное согласование текста декларации состоится 21 января. На 23 января запланировано голосование по утверждению правительства. Оно пройдёт в Сейме.

Партии пытаются сформировать правительство уже больше 100 дней. Выборы в Сейм республики прошли 6 октября, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил в качестве премьер-министра страны председателя «Нового единства» Кришьяниса Кариньша. Эта партия по итогам выборов в Сейм заручилась наименьшей поддержкой избирателей и заняла последнее место.


#декларация #Латвия #правительство
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
в мире 17:59, 5 января 2019
Военные Латвии подозреваются в торговле боеприпасами
экономика 23:43, 3 января 2019
Латвия вложит деньги в развитие Литвы и Эстонии
в мире 14:35, 3 января 2019
Россиянина обвинили в попытке подкупа полицейского в Латвии
Лента новостей
происшествия 18:28
МЧС не выявило утечку газа после хлопка в Архангельске
происшествия 18:26
Взрыв газа оборвал жизнь девочки-подростка в Дагестане
спорт 18:19
Словацкий хоккеист назвал любимую российскую фигуристку
происшествия 18:18
Следствие просит суд арестовать Рыбку и Лесли
спорт 18:13
Российский хоккеист порассуждал о тренерах-девушках
Другие новости
в мире 18:01
Суд Норвегии арестовал россиянина за нападение
в мире 17:59
Авиалайнер самовольно покинул взлётную полосу в Канаде
в мире 17:53
Высокая смертность грозит украинцам исчезновением
в мире 17:52
Люди погибли в уничтоженных автобусах в Боливии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top