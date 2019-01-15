Парламент согласился на процедуру вотума недоверия Мэй

https://news.ru/storage/news/4d87913042fc2418a7099616c2799eec/7acbfaff-2702-42a2-80fa-89486ac6b372_850.jpg Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о запуске процедуры вотума недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Именно он неоднократно критиковал соглашение с Брюсселем о сделке по Brexit.

Правительство королевства согласилось на обсуждение этого вопроса 16 января, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, британский парламент проголосовал против предложенного премьером соглашения с Евросоюзом по выходу страны из содружества. За соглашение выступили 202 парламентария, против — 432. Таким образом, оказался открытым путь для самых разных вариантов развития событий — от «жёсткого» выхода из ЕС до его переноса или отмены процедуры вовсе.