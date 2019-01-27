Парламент UK предположил, что решит конфликт в Донбассе

https://news.ru/storage/news/517cd46d87776dfd6e46b0044bc363bf/c2dc565e-6a0e-4f4c-9fff-b6cc9dfbe62b_850.jpg Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский парламент предположил, что конфликт в Донбассе удастся урегулировать быстрее, если президентские выборы на Украине выиграет более дружественный России политик. Такие выводы следуют из отчёта библиотеки палаты общин.

«Украина едва ли когда-нибудь вернёт себе контроль над Крымом», однако в отношении самопровозглашённых ДНР и ЛНР «ситуация не столь ясна», отмечается в документе. Переговоры будут затягиваться, если только новый лидер страны не откажется от прозападного курса и не начнёт урегулирование спора, говорится в отчёте.

Выборы на Украине состоятся 31 марта. Согласно данным опросов, президентский рейтинг страны возглавляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал в качестве кандидата, писал News.ru. Она пообещала украинцам, что в случае её избрания президентом страны подаст в отставку, если не продемонстрирует результаты своей работы через 100 дней.