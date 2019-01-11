Парламент проголосовал за изменение названия Македонии

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Депутаты парламента Македонии большинством голосов приняли закон о внесении поправок в конституцию страны в целях её переименования по договору с Грецией.

Поправки предполагают добавление слова «Северная» перед названием «Македония» во всём тексте. Кроме того, они меняют преамбулу конституции, устанавливают гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за рубежом.

«"За" проголосовал 81 человек, все четыре поправки к конституции приняты», — объявил спикер парламента Талат Джафери.

Теперь закон должен подписать президент Македонии Георге Иванов, который ранее сообщил, что не будет этого делать.

Ранее News.ru писал, что председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоски заявил, что референдум о переименовании страны по договору с Грецией провалился. В голосовании приняли участие менее половины населения.