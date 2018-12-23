Парламент Кубы одобрил проект новой конституции

Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой конституции страны, который в феврале 2019 года будет вынесен на референдум. Из 602 депутатов парламента за проект проголосовали 583 человека, остальные отсутствовали на заседании.
Глава ассамблеи Эстебан Ласо призвал граждан участвовать в референдуме. Согласно законодательству Кубы, всенародное одобрение проекта основного закона необходимо для его вступления в силу, пишет портал Granma.
Как писал ранее News.ru, власти Кубы приняли решение не вносить в конституцию поправки, которые могут привести к легализации однополых браков. Новая конституция Кубы, которую начали обсуждать в августе, вводит пост президента страны, ограничивая срок его пребывания на посту двумя пятилетними сроками, а также частично признаёт право частной собственности. При этом, строительство социализма остаётся главным принципом деятельности кубинского государства.