Парламент Кубы одобрил проект новой конституции

https://news.ru/storage/news/c4ef47b9311d0da47f75adc535f988de/c6214f4d-4936-4f6d-91b3-da501300c8fc_850.jpg Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой конституции страны, который в феврале 2019 года будет вынесен на референдум. Из 602 депутатов парламента за проект проголосовали 583 человека, остальные отсутствовали на заседании.

Глава ассамблеи Эстебан Ласо призвал граждан участвовать в референдуме. Согласно законодательству Кубы, всенародное одобрение проекта основного закона необходимо для его вступления в силу, пишет портал Granma.

Как писал ранее News.ru, власти Кубы приняли решение не вносить в конституцию поправки, которые могут привести к легализации однополых браков. Новая конституция Кубы, которую начали обсуждать в августе, вводит пост президента страны, ограничивая срок его пребывания на посту двумя пятилетними сроками, а также частично признаёт право частной собственности. При этом, строительство социализма остаётся главным принципом деятельности кубинского государства.