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Парламент Италии принял госбюджет на 2019 год

Andrea Ronchini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Итальянский парламент окончательно одобрил правительственный законопроект о государственном бюджете на 2019 год, который чуть не привёл к конфликту между Римом и Брюсселем и введению со стороны ЕК процедуры чрезмерного дефицита бюджета.

Парламент также принял трёхлетний бюджет на 2019−2021 годы. За одобрение данных проектов проголосовали 313 членов Палаты депутатов, против высказались 70 парламентариев.

Главными положениями бюджета стали отказ от повышения НДС, введение безусловного базового дохода, а также внесение изменений в законодательство, чтобы снизить пенсионный возраст. Законопроекты вступят в силу после их подписания президентом республики Сержио Маттареллой.

Первоначальный проект госбюджета был отклонён Еврокомиссией, так как предусматривал заметное увеличение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП. После долгих переговоров Рим и Брюссель смогли договориться.

Скорректированный документ предусматривает сокращение госдолга Италии до 130% ВВП и рост самого ВВП на 1%. Таким образом правительству Италии удалось избежать процедуры чрезмерного дефицита бюджета.

Ранее News.ru писал, что президент Италии Сержио Маттарелла провёл встречу с Джузеппе Конте, который был выдвинут на пост премьера. По её итогам глава государства утвердил Конте на эту должность.


#бюджет #италия #парламент #2019
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