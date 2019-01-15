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Парламент Британии отверг соглашение с ЕС по Brexit

Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Британский парламент проголосовал против предложенного премьером Терезой Мэй соглашения с Евросоюзом по Brexit. Таким образом, оказался открытым путь для самых разных вариантов развития событий — от «жёсткого» выхода из ЕС до его переноса или отмены процедуры вовсе.

За соглашение выступили 202 парламентария, против — 432.

Как отмечают политологи, шансов на спокойное расставание Великобритании и Евросоюза, исходя из итогов голосования, практически не осталось. Brexit без соглашения будет иметь катастрофические последствия для экономики страны, могут быть потеряны тысячи рабочих мест, а ВВП потеряет до 8%. Откладывание же процедуры может повлечь проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, что теоретически способно поставить крест на затее в целом.

То, что соглашение не пользуется популярностью у депутатов, было очевидно уже в конце прошлого года. В итоге голосование было перенесено. Однако результаты свидетельствуют о том, что Мэй так и не удалось убедить коллег, что достигнутые ею договоренности с ЕС — наилучший из возможных сценариев развития событий.

Как ранее сообщал News.ru, 25 ноября главы 27 стран Европейского союза одобрили со своей стороны соглашение с Великобританией о её выходе из состава организации.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #Brexit #терезамэй #евросоюз
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