Парижские магазины работают во время протестов

https://news.ru/storage/news/06436ed14a6625c8721817183c8d40fa/2b8f6d54-9963-4999-bd6a-cd186ab8365d_850.jpg Julien MattiaLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Магазины в столице Франции продолжают работу в штатном режиме, несмотря на акции «жёлтых жилетов». Ни одна торговая точка не закрылась для посетителей.

Находящиеся на пути активистов магазины не стали прекращать работу даже тогда, когда манифестанты следовали мимо них, сообщает ТАСС. На пройденных активистами территориях обстановка не отличалась от той, которая была до появления «жёлтых жилетов».

Ранее News.ru сообщал, что «Жёлтые жилеты» начали свою очередную акцию. Протестующие собрались на холме Монмартр во французской столице. «Жёлтые жилеты» требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.