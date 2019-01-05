Сотни человек задержаны в ходе акций протеста в Париже

https://news.ru/storage/news/0ad7db2889b832c128b33bdb3e012a21/c7b569b9-11ed-4654-af29-2567d8c2157f_850.jpg Julien MattiaLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французские полицейские задержали 103 человека в ходе акций протеста «жёлтых жилетов» в Париже. По данным префектуры полиции, 101 человек был заключён под стражу.

Восьмая по счёту акция «жёлтых жилетов» проходит во французской столице. Протестующие собрались у здания мэрии, после чего прошли шествием к музею Орсе, где начались столкновения с полицией.

Протестующие забрасывали камнями полицейских, правоохранители ответили на это применением слезоточивого газа, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что участники акции протестов «жёлтых жилетов» в Париже подожгли плавучий ресторан. Заведение находилось на дебаркадере у музея Орсе.