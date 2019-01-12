Сильный взрыв прогремел в Париже

https://news.ru/storage/news/f174aa9a2d1c275c4ae158cd50ddb2c9/4d4b888a-9924-46ec-8a09-f212075f4673_850.jpg Yann Bohac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В центре Парижа произошёл сильный взрыв. Инцидент произошёл в девятом округе столицы Франции.

Причиной послужила утечка газа в булочной. Здание горит, есть пострадавшие. На место происшествия прибыли службы спасения, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на полицию. Правоохранительные органы отмечают, что ЧП не связано с акциями «желтых жилетов», митинги которых ожидаются 12 января.

Ранее News.ru писал о том, что из-за угрозы взрыва массовая эвакуация проводится в региональных судах пяти городов Германии. В зданиях и на соседних с ними улицах работали кинологи.