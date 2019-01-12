Сильный взрыв прогремел в Париже

В центре Парижа произошёл сильный взрыв. Инцидент произошёл в девятом округе столицы Франции.
Причиной послужила утечка газа в булочной. Здание горит, есть пострадавшие. На место происшествия прибыли службы спасения, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на полицию. Правоохранительные органы отмечают, что ЧП не связано с акциями «желтых жилетов», митинги которых ожидаются 12 января.
Ранее News.ru писал о том, что из-за угрозы взрыва массовая эвакуация проводится в региональных судах пяти городов Германии. В зданиях и на соседних с ними улицах работали кинологи.