В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»

https://news.ru/storage/news/acefe95a46f04718ddcb807828020244/5d882bd7-193f-48bb-85e4-30ef62ab139d_850.jpg Nicolas LandemardLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слезоточивый газ применили против протестующих в Париже участников акции «Жёлтых жилетов». Соответствующая видеозапись появилась в группе La France en Colere («Франция в гневе») в социальной сети Facebook.

На видеозаписи видно, как над толпой плывёт белый дым, убегают кашляющие люди, некоторые заматываются в шарфы и надевают респираторы. Слышны хлопки, видны вспышки горящих фаеров.

На другой трансляции можно увидеть, как протестующие строят баррикады и жгут костры на улицах.

По информации станции Europe 1, в Париже число задержанных на акциях протеста выросло до 109 человек. Одним из задержанных был лидер «Жёлтых жилетов» Эрик Друэ.

В митингах принимали участие две тысячи протестующих. Участники акции решили не прекращать протесты, несмотря на принятые властями Франции меры в поддержку покупательной способности.

Ранее News.ru сообщал о задержании 30 человек в Париже. «Жёлтые жилеты» требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.