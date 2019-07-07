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Защитники прав сексуальных меньшинств планируют провести шествие в Тбилиси. Мероприятие, намеченное на восьмое июля, носит название «Марш чести».

Изначально прайд должен был пройти 22 июня, однако он был перенесён его из-за политической обстановки в стране, передаёт РИА Новости сообщение организаторов. Теперь местные силовики способны обеспечить безопасность акции, отметили авторы.

Мероприятие посетят не только жители Грузии, но и представители других государств.

В заявлении отмечается, что участники парада солидарны с протестующими против России гражданами.