Защитники прав сексуальных меньшинств планируют провести шествие в Тбилиси. Мероприятие, намеченное на восьмое июля, носит название «Марш чести».
Изначально прайд должен был пройти 22 июня, однако он был перенесён его из-за политической обстановки в стране, передаёт
Мероприятие посетят не только жители Грузии, но и представители других государств.
В заявлении отмечается, что участники парада солидарны с протестующими против России гражданами.
Ранее News.ru писал, что власти Москвы в очередной раз отказали сообществу ЛГБТ в проведении гей-парада. Заявку на несколько мероприятий 25, 26 и 27 мая подавал активист Николай Алексеев. Кроме гей-парада он планировал провести ещё три митинга на тематику нетрадиционных отношений, чтобы привлечь внимание к проблеме дискриминации представителей сообщества.