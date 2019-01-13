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Пара из Украины высмеяла закон о «сексе по согласию»

facebook.com/Типичный Харьковъ

в мире [ версия для печати ]

История с введением на Украине закона, предусматривающий уголовную ответственность за секс без согласия, получила неожиданное продолжение. Пара влюблённых из города Николаева составила «акт на проникновение в другого живого человека». 

В него необходимо вписать паспортные данные и номер мобильного телефона обоих партнёров, а также дату и время, на которое запланировано проникновение. Кроме того, стороны должны указать, в какой именно форме будет происходить контакт. Документ составляется в присутствии трёх свидетелей. Так молодые люди решили обратить внимание общественности на всю абсурдность нового закона, пишет городской портал Николаева «Новости N», 

Как сообщал News.ru, поправки в Уголовный кодекс Украины, ужесточающие ответственность за преступления на сексуальной почве и домашнее насилие, вступили в силу 11 января. Секс без добровольного согласия будет квалифицироваться как изнасилование и наказываться лишением свободы на срок от трёх до пяти лет. Как говорится в новой статье УК, согласие считается добровольным, если оно является «результатом свободного волеизъявления лица с учётом сопутствующих обстоятельств».


#украина #закон #секс
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