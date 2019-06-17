https://static.news.ru/photo/7d18e25a-9110-11e9-9a87-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Папуа — Новой Гвинеи ввели режим электронных виз для стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе и для России.

По словам министра иммиграции и безопасности границ страны Петруса Томаса, доступ к нововведению для россиян и граждан государств АТЭС доступен с 17 июля.

Благодаря этому больше не нужно посещать посольство Папуа — Новой Гвинеи для оформления документов, — подчеркнул он.

Приобрести визу данного типа можно за $50. Срок её действия составляет 30 дней, передаёт Post Courier .

Как писал News.ru, ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что система электронных виз может быть внедрена на всей территории России через год или полтора. Она напомнила, что сейчас электронные визы действуют на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкалье. С 1 июля по ним можно будет приехать в Калининградскую область.