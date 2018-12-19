Папа римский встретился с Хабенским

https://news.ru/storage/news/bc063c51febee330bc3894c73ddf3400/602d4396-0db3-42ca-b09c-3831f7a3e739_850.jpg Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Папа римский Франциск встретился с режиссёром Константином Хабенским в Ватикане. Во время диалога он заметил, что фильм «Собибор» вышел в подходящее для этого время.

Хабенский взялся за очень важную тему, передаёт его слова РИА Новости. Его святейшество обратил особое внимание, что режиссёр не зря отразил событиях тех далёких дней в своей первой ленте.

В конце встречи Хабенский вручил Франциску диск, на котором содержится фильм.

Ранее News.ru писал, что «Собибор» вошёл в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Однако в шорт-лист фильм не попал.