Папа римский встретился с Хабенским

Папа римский Франциск встретился с режиссёром Константином Хабенским в Ватикане. Во время диалога он заметил, что фильм «Собибор» вышел в подходящее для этого время.
Хабенский взялся за очень важную тему, передаёт его слова РИА Новости. Его святейшество обратил особое внимание, что режиссёр не зря отразил событиях тех далёких дней в своей первой ленте.
В конце встречи Хабенский вручил Франциску диск, на котором содержится фильм.
Ранее News.ru писал, что «Собибор» вошёл в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Однако в шорт-лист фильм не попал.