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Папа римский встретился с Хабенским

Папа Римский Франциск Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа Римский Франциск

в мире [ версия для печати ]

Папа римский Франциск встретился с режиссёром Константином Хабенским в Ватикане. Во время диалога он заметил, что фильм «Собибор» вышел в подходящее для этого время.

Хабенский взялся за очень важную тему, передаёт его слова РИА Новости. Его святейшество обратил особое внимание, что режиссёр не зря отразил событиях тех далёких дней в своей первой ленте.

В конце встречи Хабенский вручил Франциску диск, на котором содержится фильм.

Ранее News.ru писал, что «Собибор» вошёл в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Однако в шорт-лист фильм не попал.


#ватикан #собибор #Хабенский
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