Папа римский анонсировал сайт и приложение для молитв

https://news.ru/storage/news/be24dfa423d1dc41914c2a809d9b8559/08c3b31c-c600-4f90-b04b-b904999285cd_850.jpg Andrea Franceschini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск объявил о запуске специального сайта молитв Click to pray («Кликни для молитвы») и соответствующего приложения. Понтифик лично представил ресурсы во время проповеди.

Франциск призвал молодёжь скачать приложение и продолжать молиться за мир и благополучие. Он отметил, что Интернет и соцсети представляют огромные возможности для общения и обмена мнениями и идеями.

Платформа www.clicktopray.org состоит из трёх разделов: «Молись с Папой», «Молитва дня» и «Молись в Сети». В последнем пользователи могут обмениваться с другими своими молитвами. Ресурс доступен на шести языках: французском, английском, итальянском, испанском, португальском и немецком.

Запуск ресурса был приурочен ко Дню католической молодёжи — слёту молодых католиков, который пройдёт в Панаме с 22 по 27 января. В нём примет участие и сам глава католической церкви, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что папа римский Франциск стал первым игроком новой игры с элементами дополненной реальности, которую выпустила католическая организация Fundacion Ramon Pane. Приложение, по сути, является копией игры Pokemon Go.