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Папа римский призвал молиться за Республику Конго

Папа римский Франциск Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск

в мире [ версия для печати ]

Папа римский Франциск призвал молиться за граждан Демократической Республики Конго, где выявлены сотни случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола. Сейчас там проходят президентские выборы.

«Помолимся вместе за всех тех, кто в Демократической Республике Конго страдает от насилия и лихорадки Эбола», — сказал понтифик.

Глава римской церкви также выразил надежду, что новые выборы пройдут в мирной и дружеской атмосфере.

В республике уже скончались 360 человек от этого страшного заболевания. Минздрав ДРК сообщил, что количество случаев заражения вирусом лихорадки Эбола в стране превысило 590.

Ранее News.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления главам иностранных церквей по случаю наступления Рождества Христова по григорианскому календарю. Среди адресатов — глава католической церкви папа римский. В ночь на 25 декабря католики и протестанты по всему миру отмечают праздник Рождества Христова.


#выборы #эбола #конго #папаримский
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