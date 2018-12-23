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Папа римский призвал молиться в поддержку жителей Индонезии

Evandro Inetti/Global Look Press

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Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Индонезии и призвал верующих молиться за пострадавших от стихии. Об этом понтифик говорил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

«Мои мысли в этот момент устремлены к жителям Индонезии, на которых обрушились жестокие стихийные бедствия», — цитирует главу католической церкви РИА Новости.

Священнослужитель призвал паству присоединиться к его молитвам, чтобы пострадавшие от ударов стихии не ощущали недостатка солидарности и поддержки со стороны мирового сообщества.

Согласно последним данным, число жертв цунами, обрушившегося на Индонезию 22 декабря, возросло до 222 человек. Количество пострадавших превышает 800 человек. Ещё около 30 числятся пропавшими без вести.

Ранее News.ru сообщил о том, что президент России Владимир Путин выразил своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо соболезнования в связи с гибелью людей в результате стихии. Он передал слова сочувствия родным жертв цунами и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.


#церковь #ИНДОНЕЗИЯ #франциск
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