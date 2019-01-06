Папа римский поздравил верующих с Рождеством

https://news.ru/storage/news/4bd2d3cd9a47d5c46879836222383263/f1a7ebb7-6f03-47d8-aa03-ff0734613aca_850.jpg Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Папа римский Франциск поздравил с праздником всех христиан, которые отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю. К таковым относятся православные верующие и католики восточных церквей.

«К ним обращаю я сердечные и братские поздравления в знак общности между всеми нами христианами, признающими Иисуса как Господа и Спасителя. Всех их поздравляю с Рождеством!» — цитирует РИА Новости слова понтифика, сказанные во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Перед выступлением папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике торжественную мессу по случаю празднования Богоявления.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин планирует встретить Рождество в Петербурге. О предстоящих планах главы государства сообщили два независимых друг от друга источника.