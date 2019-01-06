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Папа римский поздравил верующих с Рождеством

Папа Римский Франциск Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа Римский Франциск

в мире [ версия для печати ]

Папа римский Франциск поздравил с праздником всех христиан, которые отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю. К таковым относятся православные верующие и католики восточных церквей.

«К ним обращаю я сердечные и братские поздравления в знак общности между всеми нами христианами, признающими Иисуса как Господа и Спасителя. Всех их поздравляю с Рождеством!» — цитирует РИА Новости слова понтифика, сказанные во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Перед выступлением папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике торжественную мессу по случаю празднования Богоявления.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин планирует встретить Рождество в Петербурге. О предстоящих планах главы государства сообщили два независимых друг от друга источника.


#праздники #папаримский #поздравления #рождество
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