Папа римский поздравил верующих с Рождеством

Папа римский Франциск поздравил с праздником всех христиан, которые отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю. К таковым относятся православные верующие и католики восточных церквей.
«К ним обращаю я сердечные и братские поздравления в знак общности между всеми нами христианами, признающими Иисуса как Господа и Спасителя. Всех их поздравляю с Рождеством!» — цитирует РИА Новости слова понтифика, сказанные во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
Перед выступлением папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике торжественную мессу по случаю празднования Богоявления.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин планирует встретить Рождество в Петербурге. О предстоящих планах главы государства сообщили два независимых друг от друга источника.