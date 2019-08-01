https://static.news.ru/photo/065668fc-b458-11e9-af0e-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск заявил о том, что с удовольствием бы посетил Россию. Об этом он сообщил во время встречи с российской оперной певицей Светланой Касьян.

Артистка, находящаяся с гастролями в Италии, встретилась с понтификом 24 июля. Она пригласила его в Москву и пообещала показать ему церковь святого Мартина Исповедника, бывшего папой римским, передаёт РИА Новости .

Я бы с удовольствием приехал в Россию, в таком случае я, конечно, совершу туда визит, — ответил Франциск на приглашение.

Ранее, как писал News.ru, посольство Ватикана опровергло слухи о визите папы римского в РФ. О якобы планируемом визите понтифика на празднование 75-й годовщины Победы в 2020 году сообщали российские СМИ.