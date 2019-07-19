https://static.news.ru/photo/0aeed88e-ab81-11e9-8869-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cindy Miller Hopkins/Global Look Press

Процедура снятия флага с нефтяного танкера Riah, пропавшего 14 июля в Ормузском проливе, начата властями Панамы.

Эта процедура означает исключение судна из реестра страны, нахождение в котором подразумевает подчинение всех членов экипажа законам данного государства, поясняет Reuters .

Уточняется, что процесс инициирован ввиду «преднамеренного нарушения судном международных норм». Владелец и оператор Riah не установлены.

Как писал News.ru ранее, 16 июля в американских СМИ появилась информация о задержании КСИР танкера ОАЭ, который принудили направиться в территориальные воды Ирана. Агентство Associated Press писало, что судно Riah перестало выходить на связь после изменения курса в сторону Исламской Республики и перемещалось с выключенными транспондерами.

В тот же день представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави заявил агентству ISNA, что танкер был отбуксирован в территориальные воды Ирана в связи с поломкой. Тегеран заявил о готовности оказать помощь с ремонтом судна. Примечательно, что оба инцидента произошли приблизительно в одно и то же время.