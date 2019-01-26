Памятник Суворову из Киева увезут в музей Швейцарии

Памятник русскому полководцу Александру Суворову, который демонтировали во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, планируют передать в швейцарский музей.
«По предварительной договорённости, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», — сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.
В Киеве считают, что Суворов причастен к уничтожению части ногайцев — народа, который в XVIII веке населял южные земли современной Украины.
Памятник передадут в частный музей Суворова в швейцарском городе Линталь. Этот музей основал Вальтер Гелер, который с 1979 года собирает предметы, принадлежащие армиям, воевавшим в швейцарских горах.
Ранее News.ru писал, что памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали на территории Киевского военного лицея. Во времена СССР учебное заведение носило имя российского полководца. В мае 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал ряд документов о декоммунизации, которые запрещают любую советскую символику. После вступления в силу законов на Украине начался массовый снос памятников советским вождям и генералам.