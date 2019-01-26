Памятник Суворову из Киева увезут в музей Швейцарии

https://news.ru/storage/news/07d70cf4e7f79c4082720b4e173616de/5a3cb585-6bf7-4f00-a5c8-c4e26b0069f4_850.jpg www.memory.gov.ua

Памятник русскому полководцу Александру Суворову, который демонтировали во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, планируют передать в швейцарский музей.

«По предварительной договорённости, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», — сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

В Киеве считают, что Суворов причастен к уничтожению части ногайцев — народа, который в XVIII веке населял южные земли современной Украины.

Памятник передадут в частный музей Суворова в швейцарском городе Линталь. Этот музей основал Вальтер Гелер, который с 1979 года собирает предметы, принадлежащие армиям, воевавшим в швейцарских горах.

Ранее News.ru писал, что памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали на территории Киевского военного лицея. Во времена СССР учебное заведение носило имя российского полководца. В мае 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал ряд документов о декоммунизации, которые запрещают любую советскую символику. После вступления в силу законов на Украине начался массовый снос памятников советским вождям и генералам.