USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,604.27 $
МОСКВА-12°C16:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Памятник Суворову из Киева увезут в музей Швейцарии

www.memory.gov.ua

в мире [ версия для печати ]

Памятник русскому полководцу Александру Суворову, который демонтировали во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, планируют передать в швейцарский музей.

«По предварительной договорённости, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», — сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

В Киеве считают, что Суворов причастен к уничтожению части ногайцев — народа, который в XVIII веке населял южные земли современной Украины.

Памятник передадут в частный музей Суворова в швейцарском городе Линталь. Этот музей основал Вальтер Гелер, который с 1979 года собирает предметы, принадлежащие армиям, воевавшим в швейцарских горах.

Ранее News.ru писал, что памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали на территории Киевского военного лицея. Во времена СССР учебное заведение носило имя российского полководца. В мае 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал ряд документов о декоммунизации, которые запрещают любую советскую символику. После вступления в силу законов на Украине начался массовый снос памятников советским вождям и генералам.


#киев #Швейцария #памятник
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети


читайте также
технологии 13:27, 19 декабря 2018
iPhone XS украсили цитатами Суворова и Невского
в мире 08:42, 18 декабря 2018
Украинец отказывается сносить свой памятник Ленину
общество 23:33, 13 декабря 2018
Памятник Суворову решили снести в Киеве
Лента новостей
в мире 16:44
The Daily Telegraph извинилось перед Меланией Трамп
спорт 16:44
Биатлонистки из России не попали в топ-10 в пасьюте на КМ
происшествия 16:39
Самолёт не полетел в Мексику из-за ссоры пассажиров
происшествия 16:36
ГИБДД организовала объезд на участке М-2 из-за ДТП
шоу-бизнес 16:33
Собчак устроила скандал на НТВ
Другие новости
в мире 16:44
The Daily Telegraph извинилось перед Меланией Трамп
в мире 16:43
Нефтяная отрасль Венесуэлы стала театром войны
Оппозиция хочет взять под контроль энергетические компании
в мире 16:18
Турция стёрла текст про Россию с таблички для туристов
в мире 16:07
Эстония готова взять на себя организацию саммита НАТО
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top