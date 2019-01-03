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Память жертв авиакатастрофы Ту-154 почтили в США

Anton Belitsky/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Церемония в память о жертвах катастрофы Ту-154 в декабре 2016 года состоялась у монумента «Слеза скорби» в американском городе Бейонн (штат Нью-Джерси).

В мероприятии, в частности, приняли участие российские дипломаты из постоянного представительства РФ при ООН, а также представитель постпредства Сирии при ООН, передаёт ТАСС.

«Эта церемония — свидетельство того, что в нынешний непростой период двусторонних отношений представители американской общественности разделяют с россиянами скорбь по поводу произошедшей трагедии», — подчеркнул заместитель постпреда Дмитрий Чумаков.

Подобная церемония проходит у мемориала уже в третий раз.

Ранее News.ru писал, что семьи жертв авиакатастрофы под Сочи собираются получить денежные компенсации через суд. Размер выплат будет зависеть от степени родства. Предполагается, что сумма материальной помощи на одного погибшего составит около миллиона долларов.

Крушение самолёта Министерства обороны РФ 25 декабря 2016 года унесло жизни 92 человек. Все, кто находился на борту воздушного судна, погибли. В том числе ансамбль песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.


#сша #авиакатастрофы
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